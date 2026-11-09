Австрія з 1 грудня 2026 року продаватиме лише цифрові віньєтки — RMF24

В Австрії з 1 грудня 2026 року припинять продаж віньєток у вигляді наклейок на лобове скло автомобіля. Для проїзду автомагістралями та швидкісними дорогами можна буде придбати лише цифрову віньєтку, прив’язану до реєстраційного номера транспортного засобу, повідомляє RMF24.

Віньєтка буде прив’язана до номера авто

Нові правила стосуватимуться як річних, так і короткострокових віньєток — одноденних, 10-денних та двомісячних. Під час купівлі водій має вказати реєстраційний номер автомобіля, після чого оплата буде зареєстрована в базі даних оператора автомагістралей Asfinag.

Цифрові віньєтки можна буде придбати в онлайн-магазині Asfinag, через мобільний застосунок, на автозаправних станціях, у автомобільних клубах і пунктах збору плати. Річна і двомісячна віньєтки, придбані онлайн, набудуть чинності не раніше ніж на 18-й день після купівлі. Для одноденної та 10-денної віньєток такого строку очікування не передбачено.

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Ціни на 2027 рік

Річна віньєтка на 2027 рік до кінця грудня 2026 року коштуватиме 106,80 євро. З 1 січня 2027 року її ціна зросте на 2% — до 108,90 євро. Вона діятиме з 1 грудня 2026 року до 31 січня 2028 року.

Річна віньєтка-наклейка на 2026 рік залишатиметься чинною до 31 січня 2027 року. Після цієї дати на австрійських автомагістралях і швидкісних дорогах діятимуть лише цифрові віньєтки. За даними Asfinag, понад три чверті водіїв уже обирають цифровий формат оплати.

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