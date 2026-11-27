Вищий земельний суд Інсбрука в Австрії збільшив загальний строк ув’язнення австрійського інвестора Рене Бенко з 30 до 36 місяців у справі про завдання шкоди кредиторам. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на речницю суду.

Шість місяців додали до чинного строку

Земельний суд Інсбрука раніше призначив Бенко 15 місяців умовного ув’язнення та грошовий штраф. Вищий земельний суд призначив нове покарання у вигляді шести місяців ув’язнення, яке додали до вже остаточного вироку на 30 місяців.

У цій справі, за висновком органів правосуддя, Бенко приховав від кредиторів дорогі годинники та запонки у сейфі в будинку родичів своєї дружини.

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Інші провадження

Нещодавній вирок про додаткові два роки ув’язнення за тяжке шахрайство ще не набув законної сили. Бенко заперечує всі висунуті проти нього звинувачення та перебуває під вартою з січня 2025 року.

Бенко створив багатомільярдну імперію нерухомості й роздрібної торгівлі Signa. Зростання відсоткових ставок і вартості будівництва, а також ризиковані придбання, зокрема німецьких мереж універмагів Karstadt і Kaufhof, призвели Signa до неплатоспроможності. Проти Бенко та інших менеджерів Signa тривають розслідування в кількох інших справах.

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