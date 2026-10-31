Авто заблокували смуги BRT у Лагосі, пасажири стояли годинами — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, пасажири швидкісних автобусів BRT на дорозі Ікороду в п’ятницю та суботу годинами стояли в заторах, оскільки виділені для громадського транспорту смуги зайняли приватні й комерційні автомобілі. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Пасажири, які перед посадкою чекали в чергах на терміналах, також застрягали в дорожньому русі. Журналіст видання сів на автобус BRT на терміналі Ікороду близько 11:00 у п’ятницю та їхав до Фадеї, однак дістався району Палмгроув лише близько 14:00.

Затори на коридорі Ікороду

Інтенсивний рух спостерігався на ділянці від Агріка через Оводу, Оголонто та M12 у напрямку Кету. Приватні й комерційні автомобілі рухалися коридором BRT та перешкоджали автобусам. Частина пасажирів, які виїхали з термінала Ікороду приблизно о 10:15, о 11:24 усе ще перебували поблизу Оголонто.

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У суботу ситуація погіршилася: обидві смуги на коридорі Ікороду були перевантажені, тож автобуси BRT не могли вільно рухатися. Видання також повідомило, що бачило поліцейських підрозділу Овуту, які допомагали приватним водіям отримати доступ до смуги BRT. У період спостереження на місці не було помітно працівників Управління дорожнього руху штату Лагос, які б контролювали дотримання обмежень.

Правила користування смугою

Транспортне управління столичної агломерації Лагоса LAMATA раніше нагадало, що коридор призначений для визначених автобусів BRT та інших транспортних засобів, яким агентство надало дозвіл. Приватним автомобілям, частині військових і воєнізованих транспортних засобів, а також автобусам місцевої влади користуватися ним не можна.

Виняток передбачений для пожежних машин і карет швидкої допомоги, коли вони реагують на надзвичайні ситуації. LAMATA заявила, що порушникам можуть загрожувати штрафи, вилучення транспортного засобу та інші санкції за законами Лагоса. Представник агентства Колаволе Оджелабі повідомив, що для забезпечення дотримання правил розгорнули групу контролю під керівництвом спеціального радника губернатора з питань транспорту.

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