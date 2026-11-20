У штаті Каліфорнія, США, GM Energy і WeaveGrid запускають пілотний проєкт vehicle-to-grid, який дасть окремим клієнтам енергокомпанії Southern California Edison змогу передавати електроенергію з батарей своїх електромобілів назад до мережі. Учасники зможуть отримувати виплати під час подій із реагування на попит, коли енергосистемі потрібна додаткова потужність, повідомляє Electrek.

Компенсація на обладнання

Через Комісію з енергетики Каліфорнії клієнти, які відповідають умовам програми Emergency Load Reduction Program Southern California Edison, можуть претендувати на компенсацію до 8 тис. доларів на систему GM Energy V2H для живлення будинку від автомобіля. Ще до 8 099 доларів передбачено на допустимі витрати зі встановлення, зокрема на підключення системи до електромережі.

У GM зазначили, що учасники проєкту стануть першими водіями електромобілів компанії в Каліфорнії, які зможуть передавати електроенергію з автомобіля до будинку. Власники електрокарів Chevrolet, GMC і Cadillac також зможуть використовувати керування споживанням залежно від часу доби, щоб користуватися нижчими тарифами. Розмір економії або виплат залежатиме від тарифного плану, споживання електрики та участі в заходах реагування на попит.

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Двонапрямне заряджання

Нинішня система резервного живлення GM використовує настінний інвертор, який перетворює постійний струм із батареї електромобіля на змінний, що використовується в будинку та електромережі. За двонапрямного заряджання змінним струмом цю функцію може виконувати бортовий інвертор автомобіля. У GM вважають, що це може спростити обладнання, яке встановлюють у гаражі, та знизити вартість монтажу.

Також GM долучається до північноамериканської робочої групи CharIN з технології AC V2G. Вона працює над узгодженням технічних стандартів, сертифікації обладнання та вимог енергокомпаній до схвалення таких систем. Пілот у Південній Каліфорнії має дати GM і її партнерам змогу оцінити процес для водіїв — від подання заявки та встановлення обладнання до погодження з енергокомпанією і передавання електроенергії в мережу.

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