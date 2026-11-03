Автомобіль заднім ходом вʼїхав у супермаркет в Аделаїді — ABC News Australia

У передмісті Вудвілл на заході Аделаїди в Австралії автомобіль заднім ходом пробив стіну супермаркету Woodville IGA. Власник магазину Марк Ширріпа в момент аварії перевіряв товар у проході, куди вʼїхала машина, і ледь уник травм.

Стелажі та товар розлетілися проходом

Екстрені служби викликали до супермаркету на Порт-роуд близько 13:30 у неділю. За словами Ширріпи, автомобіль швидко рухався заднім ходом, врізався в стіну та розкидав стелажі й упаковки з товаром у проході.

Камери відеоспостереження в магазині зафіксували момент зіткнення в проході зі снеками та кондитерськими виробами. Власника оглянули парамедики на місці, а водійка та її пасажир не зазнали травм, повідомляє ABC News.

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Водійку оштрафували

Поліція Південної Австралії заявила, що 31-річну водійку оштрафували за рух заднім ходом на більшу відстань, ніж це було необхідно. Ширріпа назвав себе дуже щасливою людиною.

За його словами, дружина та батько, які перебували в іншій частині магазину, почули гучний удар і прибігли до місця аварії. Власник також повідомив, що на ремонт пошкодженої частини будівлі знадобиться кілька тижнів. Супермаркет почав працювати лише місяць тому.

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