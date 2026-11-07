Автор колонки в Кенії не скасує графік роботи вчителів на канікулах — Nation Kenya

Автор колонки про школу Mwisho wa Lami в Кенії заявив, що не відмовиться від графіка присутності вчителів у школі під час грудневих канікул. У Nation Kenya Mwalimu Andrew написав, що пропонував педагогам приходити у визначені дні для підготовки до нового навчального року.

За описом автора, він розмістив графік на дошці оголошень і надіслав його до робочого чату. Частина вчителів запитувала, чому їхні імена внесли до розкладу кілька разів, а також просила звільнити їх від присутності через особисті справи чи заплановані поїздки.

Скарги до профспілки

Після скарг працівників автор зустрівся із секретарем KNUT на ім’я Джума. Той, за текстом колонки, заявив, що вчителі мають право на канікули. Автор наполягав, що закриття школи для учнів не звільняє педагогів від професійної підготовки: йдеться, зокрема, про планування роботи, оцінювання роботи кафедр, упорядкування навчальних матеріалів і підготовку школи до нового року.

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Джума дав авторові тиждень, аби скасувати цей порядок, інакше пригрозив реакцією KNUT.

Пояснення освітньому керівництву

Згодом з автором зв’язався офіс директора субокругу, який також отримав скаргу та попросив пояснити графік. Автор повідомив, що підготував лист, у якому зазначив: учителів не просили приходити щодня, а лише у вибрані дні для професійної підготовки та господарських потреб школи.

За його словами, протягом тижня до школи приходили лише він та вчитель Ерік, який був присутній у вівторок і четвер. Попри це, у фіналі колонки автор заявив, що не відмовиться від свого рішення через погрози профспілки.

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