Автоскладальники Пакистану не отримали текст нової автополітики — Dawn

У Пакистані автоскладальні компанії не можуть отримати копію нової автомобільної політики на 2026–2031 роки, яку оголосили минулого тижня. Голова Пакистанської асоціації виробників автомобілів (PAMA) Разіур Рехман повідомив, що звертався до Міністерства промисловості з проханням надати документ, однак не зміг його отримати, пише Dawn.

За словами Рехмана, документ можуть оприлюднити після завершення всіх погоджень. Він назвав незрозумілою закритість влади навколо політики. Представник PAMA також заявив, що невизначеність шкодить галузі: запаси автомобілів накопичуються, а покупці відкладають рішення про придбання машин.

Зміни після консультацій

Рехман зазначив, що Міністерство промисловості та Рада з інженерного розвитку Пакистану востаннє проводили консультації з представниками галузі у червні. Відтоді проєкт політики, за його словами, зазнав істотних змін.

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Іншою проблемою для сектору PAMA назвала зростання імпорту вживаних автомобілів попри чинні обмеження, а також обов’язкові вимоги щодо експорту. Рехман вважає, що високі виробничі витрати стримують експорт. Серед перешкод він також назвав безпекову ситуацію, через яку покупцям складно відвідувати країну, та відсутність угод про вільну торгівлю з великими імпортерами автомобілів.

Продажі автомобілів зростають

Попри труднощі, продажі легкових автомобілів, легких комерційних машин, пікапів і позашляховиків у жовтні сягнули 24 418 одиниць. Це на 41% більше, ніж за аналогічний місяць попереднього року, та на 62% більше, ніж у вересні. За перші чотири місяці 2026–2027 фінансового року було продано 74 898 таких транспортних засобів.

Atlas Honda у жовтні продала рекордні 173 152 мотоцикли. Продажі Pakistan Suzuki Motor Company зросли до 15 921 автомобіля — на 115% у річному та на 227% у місячному вимірі. Hyundai Nishat Motors реалізувала 1 202 автомобілі, зокрема 379 нещодавно представлених Palisade.

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