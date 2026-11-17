Британський автовиробник Bentley розподілив усі доступні виробничі квоти на 2027 рік для свого першого електромобіля — кросовера Torcal. Покупцям, які оформлюють замовлення зараз, доведеться чекати на автомобіль до 2028 року, повідомляє Motor1.

Генеральний директор Bentley Франк-Штеффен Валлізер підтвердив Automotive News, що виробництво Torcal розпочнеться у першій половині 2027 року. Компанія не розкриває запланований обсяг першої виробничої партії. За словами Валлізера, Bentley задоволена реакцією клієнтів і поточною ситуацією із замовленнями.

Нова модель нижче за Bentayga

Torcal позиціонують нижче за більший кросовер Bentayga, що має зробити марку доступнішою для нових покупців. Електрокросовер побудований на платформі Premium Platform Electric концерну Volkswagen Group та споріднений із повністю електричним Porsche Cayenne.

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У США базова версія Torcal коштує від 222 495 доларів, тоді як Bentayga стартує від 231 150 доларів. Ціна Torcal S починається з 262 695 доларів, а First Edition — з 300 995 доларів. За словами Валлізера, потужніша версія S наразі стала найпопулярнішим вибором серед ранніх замовників. Він також зазначив, що модель приваблює молодших клієнтів і людей, які раніше не володіли Bentley.

Замовлення майже на 400 тисяч доларів

Частина клієнтів суттєво збільшує вартість автомобілів завдяки індивідуальному оснащенню. Валлізер повідомив, що компанія бачить конфігурації вартістю понад 300 тисяч фунтів стерлінгів — приблизно 396 тисяч доларів. Базова ціна Torcal у Великій Британії становить 173 300 фунтів, або близько 228 тисяч доларів.

Bentley інвестувала 463 млн доларів у модернізацію підприємства в Кру для виробництва Torcal. Водночас новий електрокросовер не має замінити Bentayga: компанія планує зберігати у модельному ряду автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та плагін-гібриди. Глобальні поставки Bentley за період до кінця вересня скоротилися на 17,5% — до 5 970 автомобілів.

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