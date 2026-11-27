Автовиробник BYD представив на автосалоні в Гуанчжоу флагманський багатоцільовий автомобіль Whale із лінійки Ocean. Продажі моделі заплановані на перший квартал 2027 року, повідомляє Electrek.

Дві силові установки

Whale пропонуватимуть у версіях із плагін-гібридною та повністю електричною силовими установками. Обидві модифікації мають отримати батареї Blade Battery 2.0. Для плагін-гібрида заявлено запас ходу до 400 км виключно на електротязі за циклом CLTC, а для електричної версії — понад 900 км на одному заряді.

За даними Electrek, технологія Flash Charging дасть змогу зарядити електричну версію з 10% до 70% за п’ять хвилин. Заряджання з 10% до 97% має тривати дев’ять хвилин, а за температури −30 °C — 12 хвилин.

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Габарити та оснащення

Довжина BYD Whale становить 5270 мм, ширина — 1996 мм, висота — 1815 мм, а колісна база — 3130 мм. Мінівен отримав оновлений дизайн Ocean із плавними лініями кузова та дворівневою решіткою радіатора.

На даху автомобіля розміщено лідар, а сама модель має отримати новітню систему допомоги водієві BYD. Виробник поки не розкрив докладних характеристик мінівена. Очікується, що стартова ціна Whale становитиме близько 300 тис. юанів, або приблизно 45 тис. доларів.

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