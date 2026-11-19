BYD випустила в Китаї серійний позашляховик Fang Cheng Bao Tai 9, топова версія якого оснащена кермом, що складається в передню панель. Автомобіль у цій комплектації коштує 329 900 юанів, або приблизно 49 тисяч доларів. Як повідомляє Electrek, BYD називає Tai 9 першим автомобілем із таким кермом, який покупці можуть замовити.

Кермо складається за 10 секунд

Система працює завдяки системі керування по дротах — steer-by-wire: кермо не має механічного зв’язку з передніми колесами та виконує роль пристрою введення команд. Воно повертається на 180 градусів на прихованому шарнірі й приблизно за 10 секунд опускається у відсік передньої панелі, який закриває кришка. На місці керма розкладається столик, а подушка безпеки залишається зовні.

Кермо можна скласти лише на припаркованому автомобілі. Водійське сидіння відкидається на кут до 165 градусів, а Fang Cheng Bao заявляє, що після складання керма для використання доступними стають 80% водійської зони. За оцінкою бренду, механізм розрахований на 80 тисяч циклів роботи.

У розкладеному положенні це D-подібне кермо з повним ободом і фізичними кнопками. Генеральний директор Fang Cheng Bao Сюн Тяньбо заявив під час презентації, що виробники обговорювали складані керма з 2016 року, але не запускали їх у масове виробництво. За його словами, BYD використала для переміщення керма такий самий тип двигуна, який розробляє для гуманоїдних роботів.

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Характеристики Tai 9

Fang Cheng Bao Tai 9 має довжину 5270 мм, колісну базу 3130 мм і шість місць за схемою 2+2+2. Це перша модель на новій гібридній платформі BYD DMS. Силова установка складається з 1,5-літрового турбодвигуна та переднього й заднього електромоторів, а її сумарна потужність становить 400 кВт, або 536 к. с.

Позашляховик прискорюється до 100 км/год за 4,8 секунди. Акумулятор Blade другого покоління ємністю 66,48 кВт·год забезпечує 310 км запасу ходу на електротязі за циклом WLTC. До стандартного оснащення входять повнокероване шасі, LiDAR і система допомоги водієві BYD God’s Eye B. Tai 9 пропонують у трьох комплектаціях вартістю від 279 900 до 329 900 юанів, однак складане кермо доступне лише у найдорожчій.

З 1 липня 2026 року в Китаї набув чинності новий стандарт рульових систем, який скасував вимогу щодо механічного зв’язку між кермом і колесами за умови дотримання вимог до резервування та безпечної відмови системи.

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