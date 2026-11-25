За даними Electrek, Cadillac підвищив стартову ціну трирядного електричного кросовера Vistiq 2027 модельного року до $80 395. Це на $900 більше, ніж місяць тому, коли базову версію Luxury пропонували від $79 495.

Нові ціни комплектацій

Версія Vistiq Luxury тепер коштує від $80 395, Sport — від $80 995, Premium Luxury — від $94 895, а Platinum — від $99 495. Усі ціни включають плату за доставку в розмірі $1 995.

Вартість комплектацій Luxury, Premium Luxury та Platinum зросла на $900. Комплектація Sport подорожчала на $1 000.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оснащення та характеристики

Vistiq розміщується в лінійці Cadillac між Lyriq та Escalade IQ. Електрокросовер має три ряди сидінь і двомоторну повноприводну силову установку сукупною потужністю 615 к. с. та крутним моментом 650 фунт-футів.

Модель оснащена батареєю ємністю 102 кВт·год, а заявлений EPA запас ходу становить до 305 миль на одному заряді. Для 2027 модельного року Vistiq, як і інші електромобілі GM, отримав вбудований зарядний порт NACS, що дає змогу користуватися станціями Tesla Supercharger без окремого адаптера.

Усі комплектації стандартно мають 33-дюймовий дисплей Horizon, масажні сидіння водія і переднього пасажира, 23-динамікову аудіосистему AKG Studio та дах SkyGlass.

Читай нас у