Автовиробник Chrysler планує 19 листопада 2026 року представити на автосалоні в Лос-Анджелесі пакет оформлення Copperline та новий варіант салону Ski Grey для мінівена Pacifica 2027 модельного року. Про це повідомляє Motor1.

Мідні акценти для двох комплектацій

Пакет Copperline буде доступний лише для комплектацій Limited та Pinnacle. Він передбачає 20-дюймові колеса з мідним відтінком, мідні накладки на дзеркала, елементи оздоблення кузова й емблеми, а також передню та задню панелі кузова з акцентами. Рейлінги Stow ’n Place і молдинги віконних прорізів у межах пакета будуть чорними.

Пакет можна буде поєднати з кольорами кузова Bright White, Diamond Black, Olive Green, Ember або Glass Grey. У салоні версії Limited передбачено чорну шкіру Nappa з мідною прострочкою Sol Stopper. Версія Pinnacle матиме шкіру Nappa кольору Blue Agave з перфорацією у паркетному візерунку та такою самою прострочкою. Обидві комплектації також отримають рамки з мідного сплаву й чорні ремені безпеки з мідними акцентами.

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Вартість Copperline становитиме 1995 доларів для Pacifica Limited і 995 доларів для Pinnacle. Пакет має надійти до дилерів на початку 2027 року разом з іншими версіями Pacifica нового модельного року.

Новий світлий салон

Світліший варіант оздоблення салону Ski Grey пропонуватимуть для комплектацій Select і Limited без пакета S Appearance Package, а також для Pinnacle. Його можна буде замовити з будь-яким доступним кольором кузова Pacifica. Для Select і Limited опція коштуватиме 295 доларів, а для Pinnacle буде безкоштовною.

З появою Ski Grey Chrysler запропонує для Pacifica вісім поєднань кольорів і матеріалів інтер’єру. Залежно від комплектації покупці зможуть обрати шкіру Nappa або штучну шкіру Caprice у чорному, світло-сірому Ski Grey чи синьо-зеленому Blue Agave кольорах.

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