Ferrari показала 296 Challenge Stradale — дорожній спорткар, який розробляли паралельно з гоночним 296 Challenge Evo для монокубка Ferrari Challenge. Автомобіль не має гібридної системи: його оснастили 3,0-літровим бітурбованим V6 потужністю 670 к. с. За даними Motor1, Ferrari називає новинку серійною моделлю, що має найближчий зв’язок зі змагальним автомобілем.

Двигун і динаміка

Двигун розвиває 740 Нм крутного моменту за 6250 обертів на хвилину та має обмежувач обертів на рівні 8500 обертів на хвилину. Він працює з восьмиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням. За інтенсивного руху трансмісія застосовує алгоритм перемикань від 296 Challenge, а зміна передачі займає приблизно 170 мілісекунд.

За заявою Ferrari, 296 Challenge Stradale прискорюється до 60 миль на годину за 2,8 секунди, до 124 миль на годину — за 7,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 186 миль на годину. На тестовій трасі Ferrari у Фіорано модель проходить коло за 1 хвилину 18,5 секунди.

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Маса й аеродинаміка

Суха маса автомобіля з опційним оснащенням становить 2932 фунти, або близько 1330 кг. Одним із чинників зниження ваги стала відмова від батареї та електромотора. У конструкції також широко використано вуглепластик: з нього виготовлено елементи капота, заднє крило, дверні панелі та каркаси сидінь.

Ferrari заявляє, що притискна сила моделі на швидкості 155 миль на годину сягає 1360 фунтів — на 72% більше, ніж у 296 GTB. Фіксоване заднє крило, створене на основі крила гоночного 296 Challenge Evo, генерує 595 фунтів притискної сили. Автомобіль також отримав карбон-керамічні гальма, напівактивні амортизатори та систему прогнозного контролю тяги, відкалібровану для трекового використання.

Заявлена стартова ціна Ferrari 296 Challenge Stradale становить приблизно 307 тис. доларів. Гоночний 296 Challenge Evo виступатиме у Ferrari Challenge з 2027 року.

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