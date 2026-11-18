Ford розпочав випуск літій-залізо-фосфатних батарейних елементів на підприємстві BlueOval Battery Park у штаті Мічиган, США. Перші елементи доправляють на завод Louisville Assembly Plant у штаті Кентуккі, де їх використають для прототипів електричного пікапа Fathom. Про це повідомляє Electrek.

Батареї без нікелю та кобальту

Fathom стане першим автомобілем Ford на платформі Universal Electric Vehicle. Компанія обрала літій-залізо-фосфатну технологію, оскільки такі батареї не містять нікелю та кобальту, що допомагає зменшити витрати. Віцепрезидент Ford із проєктів передового розвитку Алан Кларк заявив, що LFP-технологія дає змогу отримати більше від батареї без збільшення її ваги або кількості елементів.

Ford використовує на заводі в Мічигані ліцензовану технологію та виробничий досвід виробника батарей CATL. Компанія заявила, що стане першою у США, яка постачатиме LFP-батареї для масового автомобільного застосування.

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Для Fathom Ford обрала призматичні елементи, які можна інтегрувати безпосередньо у шасі, скорочуючи конструктивні витрати. За даними компанії, складальні лінії підприємства здатні виробляти 40 елементів на хвилину. Для виявлення дефектів у реальному часі застосовують інструменти розпізнавання зображень на базі штучного інтелекту.

Передзамовлення відкриють у 2027 році

Виробниче тестування вже триває, а завод із випуску батарейних блоків у Мічигані Ford планує ввести в експлуатацію у 2027 році — раніше за графік. Передзамовлення на Fathom мають відкрити на початку 2027 року; стартова ціна версії зі стандартним запасом ходу становитиме 28 350 доларів.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі раніше повідомив, що запуск Fathom запланований на четвертий квартал 2027 року. Ford заявляє, що пікап матиме більше простору в салоні, ніж Toyota RAV4, а також отримає Apple CarPlay, Android Auto, сумісність із системою BlueCruise, двонапрямне заряджання та порт NACS. Характеристики батареї та запас ходу моделі компанія поки не розкрила.

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