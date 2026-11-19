Genesis представив гібридні версії седана G80 та кросовера GV80. Нові моделі отримали спільну гібридну силову установку, а їхній заявлений запас ходу перевищує 500 миль. Про це повідомляє Motor1.

Турбодвигун і два електромотори

Обидва автомобілі оснащено 2,5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном і двома електромоторами. Силова установка працює із семиступеневою автоматичною коробкою передач та розвиває 347 кінських сил і 391 фунт-фут крутного моменту.

Показник крутного моменту відповідає характеристиці доступного для цих моделей 3,5-літрового V6 із турбонаддувом. Гібридні G80 і GV80 стали першими моделями Genesis у цьому сегменті.

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Виробник заявляє, що паливна ефективність G80 Hybrid зросла на 30% порівняно з бензиновою версією, а GV80 Hybrid — на 24%.

Батарея з рідинним охолодженням

Нові G80 і GV80 стали першими автомобілями Hyundai Motor Group, що використовують батарею з рідинним охолодженням. За даними Genesis, така система поліпшує термічну ефективність і контроль температури батареї та дає змогу активніше використовувати її доступну потужність.

Для моделей запропонують оздоблення стьобаною шкірою Nappa, декоративні вставки з чорного ясена та аудіосистему Bang & Olufsen. Ціни на гібридні G80 і GV80 поки не оголошували. Компанія планує надати більше інформації ближче до початку виробництва моделей, запланованого на початок наступного року.

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