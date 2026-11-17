Автовиробник Hyundai представить модель Elantra для США в Лос-Анджелесі — Motor1
Автовиробник Hyundai 19 листопада представить у Лос-Анджелесі, США, нове покоління седана Elantra для американського ринку. Бензинова версія моделі матиме 2027 модельний рік, а гібридна — 2028-й. Презентація відбудеться на виставці AutoMobility LA в конференц-центрі Лос-Анджелеса, а трансляція почнеться о 9:05 за тихоокеанським часом.
Як повідомляє Motor1, у Південній Кореї седан уже представили під назвою Avante. Захід у Лос-Анджелесі стане офіційною презентацією моделі для американських покупців. Hyundai поки не розкрила для ринку США технічних характеристик, цін і дати початку продажів.
У пресконференції, за даними компанії, візьмуть участь президент і генеральний директор Hyundai Motor North America Ренді Паркер, керівник дизайну Бред Арнольд і представниця напряму планування продуктів Олабісі Бойл. Захід триватиме з 9:05 до 9:35 за тихоокеанським часом.
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Оновлений дизайн
На тизері Hyundai показала передню частину автомобіля з тонкими світловими смугами вздовж кутів капота та більш кутастим оформленням носової частини. Такий дизайн відрізняється від м’якших обрисів нинішньої Elantra й відповідає оновленню корейської Avante.
Двигуни та мультимедіа
Корейська Avante пропонується з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 147 к. с. і гібридною установкою об’ємом 1,6 л потужністю 155 к. с. Очікується, що ці агрегати збережуться, однак Hyundai не підтвердила показники потужності та економічності для американської версії.
Для Elantra також очікують просторіший салон і більший дисплей з інформаційно-розважальною системою Pleos Connect на базі Android та ШІ-асистентом Gleo. Водночас ці функції для моделі на ринку США наразі не підтверджені. Обидві версії Elantra покажуть на стенді Hyundai під час публічних днів автосалону разом із новим Tucson.