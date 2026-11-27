Автовиробник Hyundai представив у Китаї на виставці Auto Guangzhou 2026 концепт компактного електричного кросовера Mercury. Це третя модель у лінійці Ioniq Planet, орієнтованій на китайський ринок, повідомляє Motor1. Серійну версію автомобіля компанія планує випустити в Китаї наступного року.

Назва Mercury не має зв’язку з однойменною американською маркою Ford, яку припинили у 2011 році. Hyundai назвала концепт на честь найближчої до Сонця планети, продовживши астрономічну систему найменувань для китайської електричної лінійки.

Особливості дизайну

Концепт пофарбований у колір Citrine Neon і має гостро окреслену передню частину, яку Hyundai називає «акулячим носом». Автомобіль отримав 20-дюймові чорні колеса з шинами Michelin Pilot Sport і значний дорожній просвіт.

Mercury не має висувних дверних ручок, на відміну від багатьох сучасних концептів. Motor1 пов’язує це з новими нормами безпеки в Китаї, які фактично забороняють таке рішення. У задній частині автомобіля є великий двосекційний дифузор, масивний спойлер на даху та двосекційний вертикальний стоп-сигнал.

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Версія зі змінними батареями

Hyundai разом із виробником акумуляторів CATL готує другу версію Mercury з можливістю заміни батареї. На спеціальних станціях розряджений акумулятор автоматично замінюють на заряджений; за даними джерела, такий процес може тривати близько 100 секунд.

CATL розвиває в Китаї мережу станцій заміни батарей Choco-Swap. Компанія вже збудувала понад 2 500 станцій, планує перевищити 3 000 до кінця 2026 року, а у 2027 році — розширити мережу до 6 000 локацій у 297 містах.

Hyundai також готує для Китаю інші моделі. Наступного року має з’явитися версія Ioniq V із подовжувачем запасу ходу, у 2028 році — серійна модель на основі концепту Earth. Ще дві моделі категорії New Energy Vehicle компанія планує випустити у 2029 році.

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