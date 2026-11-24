Автовиробник Ineos планує у США з 2028 року розпочати виробництво позашляховика Grenadier та пікапа Quartermaster. Американський ринок забезпечує близько 70% світових продажів Grenadier, повідомляє Motor1.

Місце для заводу ще обирають

Ineos уже сформувала короткий список можливих майданчиків для підприємства та розраховує ухвалити остаточне рішення щодо локації протягом кількох наступних місяців. Компанія поки не повідомила, де саме вироблятимуть автомобілі, яким буде обсяг інвестицій і чи відрізнятимуться моделі американського складання від тих, які нині випускають у Європі.

Генеральна директорка Ineos Automotive Лінн Колдер назвала ці плани одним із найважливіших моментів в історії автомобільного підрозділу. За її словами, Grenadier уже здобув прихильність американських покупців, а політика США створила привабливі умови для розвитку бізнесу.

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Переговори щодо заводу у Франції

Плани виробництва у США з’явилися на тлі ексклюзивних переговорів Ineos про можливий продаж китайському автовиробнику BYD свого заводу у Франції. На цьому підприємстві зараз випускають Grenadier і Quartermaster.

Якщо угоду укладуть, Ineos планує продовжувати виробництво обох моделей у Франції в середньостроковій перспективі. Компанія не оголошувала про зміни в чинній організації виробництва, а запуск майданчика у США може розширити її виробничу присутність на найбільшому для Grenadier ринку.

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