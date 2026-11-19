Автовиробник Kia планує у 2027 році представити новий електромобіль B-сегмента, який може стати найдоступнішою моделлю бренду. За словами виконавчого віцепрезидента та керівника глобальних операцій Kia Теда Лі, стартова ціна автомобіля може становити від 20 до 22 тисяч євро без урахування державних субсидій. Це відповідає приблизно 22–24 тисячам доларів.

Як повідомляє Electrek, Kia та Hyundai спільно розробляють спеціальну електричну платформу для двох початкових моделей. За даними Auto Express, на які посилається видання, ці автомобілі можуть отримати назви Kia EV1 та Hyundai IONIQ 1.

Конкуренція в доступному сегменті

Очікується, що майбутня модель Kia конкуруватиме з бюджетними електромобілями, зокрема Renault Twingo, стартова ціна якого становить близько 20 тисяч євро. Нинішньою найдоступнішою електричною моделлю Kia на європейських ринках є EV2: у Німеччині її ціна починається від 26 600 євро.

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Лі запевнив, що нижча ціна не означатиме компромісів у якості, дизайні чи оснащенні. За даними Auto Express, майбутній електромобіль може мати спортивніший і менш кутастий силует, ніж кросовер EV2, а в його дизайні можуть використати окремі риси концепту Kia Vision Meta Turismo.

Програмне забезпечення та виробництво

Новий хетчбек B-сегмента має стати першим програмно-визначеним автомобілем Kia. Компанія планує завершити його розробку до кінця 2027 року. Для моделі можуть використати архітектуру Hyundai CODA, мультимедійну систему Pleos Connect і вбудований штучний інтелект Gleo AI.

Kia заявляла, що її програмно-визначений електромобіль отримає систему допомоги водієві рівня 2+ для руху автомагістралями. У 2029 році компанія планує розширити її можливості до рівня 2++ для використання в містах. Модель призначена насамперед для Європи та, за даними видання, її можуть виробляти разом з Kia EV2 на заводі компанії у Словаччині. Також очікується, що вона не базуватиметься на бензиновому міському автомобілі Picanto.

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