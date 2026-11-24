Американський автовиробник Lucid разом з Uber і розробником автономних технологій Nuro почав випробування електричних кросоверів Gravity без водія-оператора в районі затоки Сан-Франциско. Платну послугу перевезень для пасажирів у регіоні планують запустити в першому кварталі 2027 року.

Як повідомляє InsideEVs, із січня понад 100 автомобілів Gravity тестували на дорогах загального користування в Сан-Франциско та Х'юстоні. Раніше в кожному з них на водійському місці перебував оператор, який контролював роботу системи. Нинішній етап став першим, коли ці автомобілі випробовують без людини-оператора на борту.

Перші райони тестування

На початковому етапі безпілотні Gravity тестуватимуть на дорогах Пало-Альто, Маунтін-В'ю, Лос-Альтоса та Саннівейла в Каліфорнії. Lucid заявила, що наступного року географію випробувань у районі затоки Сан-Франциско розширять.

У випробуваннях без оператора задіяно понад 100 кросоверів. Вони отримали оновлені апаратні та програмні компоненти порівняно з автомобілями на попередньому етапі тестування. Машини оснащені автономним обладнанням Nuro.

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Запуск через Uber

Після запланованого комерційного запуску пасажири зможуть замовляти роботаксі Lucid Gravity через застосунок Uber. Якщо запуск відбудеться за планом, Lucid, Uber і Nuro приєднаються до Tesla, Waymo та Zoox, які пропонують безпілотні платні поїздки у США.

Lucid заявляє, що Gravity має запас ходу до 450 миль на одному заряді та підтримує заряджання потужністю до 400 кВт. За даними компанії, за 11 хвилин автомобіль може додати до 200 миль запасу ходу. Водночас Lucid не розкрила вартість версії Gravity для роботаксі та не повідомила, як автономне обладнання впливає на її запас ходу й ефективність.

Базова пасажирська версія Lucid Gravity без автономного обладнання та програмного забезпечення коштує від 81 750 доларів. Компанія також планує створити роботаксі на майбутній середньорозмірній платформі, але не уточнила, якою саме буде ця модель.

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