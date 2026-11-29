Автовиробник McLaren подав позов проти конструктора Гордона Мюррея через дизайн автомобіля Gordon Murray Automotive S1. У компанії вважають, що ця модель порушує права інтелектуальної власності McLaren, пов’язані з дизайном McLaren F1, повідомляє Motor1.

Претензії до дизайну S1

GMA S1 представили під час Monterey Car Week цього року. Модель має деякі подібні риси з McLaren F1, зокрема компонування салону з трьома сидіннями в один ряд. Мюррей раніше очолював розробку дизайну F1 і створив його початкові ескізи.

Представник McLaren заявив, що компанія вважає своїм обов’язком захищати цілісність спадщини моделі — не лише для бренду, а й для власників, колекціонерів та ентузіастів, які цінують її автентичність.

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Позиція Gordon Murray Automotive

У Gordon Murray Automotive вважають позов необґрунтованим і мають намір оскаржувати його в суді. Дату слухань у справі наразі не призначили.

Гордон Мюррей приєднався до McLaren у 1987 році як технічний директор підрозділу F1, а 1991 року перейшов до McLaren Cars. Він працював у компанії до 2004 року. Gordon Murray Automotive розпочала роботу у 2017 році.

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