У Німеччині автовиробник Porsche підтвердив дебют повністю електричного спорткара 718 Boxster у першому кварталі 2027 року. Як повідомляє Electrek, компанія вже показала попередні зображення дводверної моделі. Виробництво електричного Boxster планують налагодити на головному заводі Porsche у Штутгарті-Цуффенгаузені.

Нова архітектура та розподіл маси

Для електричного 718 Boxster Porsche розробила архітектуру E-Core, яка має забезпечити нижче розташування сидінь і оптимальний розподіл маси. 800-вольтову батарею розмістили безпосередньо за сидіннями — у місці, де в автомобілях із двигуном внутрішнього згоряння зазвичай встановлюють мотор.

За даними Porsche, на передню вісь електромобіля припадає 40% маси, а на задню — 60%. Такий показник відповідає розподілу маси у традиційних спорткарах із центральним розташуванням двигуна. Компанія також заявила, що завдяки полегшеній конструкції загальна маса електричного Boxster відповідатиме вазі нинішніх Porsche 911 Cabriolet із гібридною силовою установкою T-Hybrid.

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Динаміка та оснащення

Porsche назвала електричний Boxster найпотужнішою моделлю сімейства 718, але конкретну потужність поки не розкрила. Топова версія, за заявою компанії, зможе прискорюватися від 0 до 100 км/год менш ніж за три секунди та розвивати максимальну швидкість понад 250 км/год.

Усі версії електричного Boxster матимуть задній привід і систему E-Shift. Вона імітуватиме перемикання передач і звук семиступеневої трансмісії PDK. Коли цей режим вимкнений, пелюстками на кермі можна буде обирати один із трьох рівнів рекуперації. Модель також отримає компоненти шасі від Porsche 911, зокрема кермове керування на основі системи 911 Carrera GTS та підрулювання задньою віссю, яке вперше запропонують для 718 Boxster.

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