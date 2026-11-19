Porsche спільно з британським виробником мініатюрних автомобілів Hedley Studios створила Porsche 550 J — електричну 80-відсоткову репліку гоночного Porsche 550 Spyder. Публічний дебют моделі запланований на 21–22 листопада на фестивалі Icons of Porsche у Дубаї, ОАЕ, присвяченому 75-річчю автоспорту Porsche, повідомляє Electrek.

Електромобіль для двох

Porsche 550 J створено на основі оригінального 550 Spyder — першого спеціально розробленого гоночного спорткара Porsche, який дебютував 1953 року. Попри зменшені габарити, автомобіль має два місця для дорослих. Його маса становить 350 кг завдяки трубчастій сталевій рамі та кузову з карбону, сформованому вручну.

Базова версія оснащена електромотором потужністю 8 кВт, або 11 к. с., і 48-вольтовою системою. Вона здатна розвивати до 65 км/год та долати до 50 км без підзаряджання. Опційний пакет RS збільшує потужність до 16 кВт, або 21 к. с., максимальну швидкість — до 80 км/год, а запас ходу — до 80 км завдяки додатковим батареям.

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Деталі та обмежена серія

Пакет RS також передбачає перфоровані дискові гальма й регульовану підвіску. Автомобіль отримав гальма Brembo, підвіску Bilstein, шини Continental і кермо Nardi з дерев'яним ободом. У салоні збережено класичну компоновку панелі з трьома приладами: покажчик пального замінили індикатором заряду батареї, а важіль підсмоктування виконує функцію перемикача режимів руху. Зарядний порт заховали під хромованою кришкою паливної горловини.

Проєкт розробляли шість років у співпраці з Porsche; Hedley Studios отримала доступ до оригінальних креслень, архівних матеріалів та історичних автомобілів із музею компанії. Випустять лише 250 Porsche 550 J. Покупці зможуть обрати історичне гоночне забарвлення або індивідуальний колір. Вартість починається від 69 500 фунтів стерлінгів без податків і додаткових опцій, а постачання мають стартувати навесні 2027 року.

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