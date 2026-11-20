У Великій Британії автовиробник Renault встановив стартову ціну нового електричного міського автомобіля Twingo E-Tech на рівні 14 745 фунтів стерлінгів. У суму включено державний грант Electric Clean Car Grant розміром 3 750 фунтів. Як повідомляє Electrek, за такою ціною модель коштує дешевше за бензиновий Dacia Sandero, вартість якого починається від 14 765 фунтів.

Ціна та комплектації

Базова версія Twingo E-Tech Evolution також дешевша за найдоступніший електромобіль BYD на британському ринку — Dolphin Surf, який коштує від 18 675 фунтів. Водночас Dacia Spring із ціною від 11 990 фунтів і Leapmotor T03 вартістю від 12 995 фунтів залишаються дешевшими за новинку Renault.

Renault запропонує три комплектації моделі. Версія Techno стартуватиме від 16 245 фунтів з урахуванням гранту, а Launch Edition — від 17 645 фунтів. Покупцям, які до 30 червня 2027 року оформлять автомобіль через Mobilize Financial Services за програмами PCP або HP, компанія пропонує два роки безкоштовного обслуговування.

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Запас ходу та оснащення

Базовий Twingo E-Tech Evolution оснащено літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 27,5 кВт·год та електромотором потужністю 60 кВт, або 80 кінських сил. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить до 163 миль. За даними Renault, заряджання постійним струмом потужністю до 50 кВт дає змогу поповнити заряд із 15% до 80% за 28 хвилин.

Довжина п'ятидверного електромобіля становить 3 790 мм. Renault заявляє об'єм багажника до 360 літрів, а задні сидіння можна окремо зсувати та складати у пропорції 50:50. Початкове оснащення включає 16-дюймові сталеві колеса, 7-дюймовий дисплей водія, 10-дюймовий навігаційний екран, круїз-контроль і систему утримання в смузі.

Комплектація Techno додатково має 18-дюймові колеса, камеру заднього виду, автоматичний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і режим керування однією педаллю. У Launch Edition передбачено, зокрема, моніторинг сліпих зон, попередження про перехресний рух позаду та систему автоматичного паркування.

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