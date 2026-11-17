Французький автовиробник Renault планує до 2028 року створити у Франції 2 тисячі нових робочих місць, переважно у виробництві. Водночас компанія передбачає 1 тисячу добровільних звільнень серед працівників непрямих та адміністративних підрозділів. Про це Euronews повідомляє з посиланням на представлений профспілкам план France Industrie FutuREady.

Набір працівників на виробництво

Реорганізація передбачає створення 2 тисяч робочих місць протягом двох років. Renault планує найняти на свої заводи 1650 операторів і виробничих працівників, ще 250 людей — на допоміжні посади, а 100 місць призначити для молодих випускників.

Керівник Renault із питань якості, виробництва та ланцюгів постачання Тьєррі Шарве заявив, що більшість нових посад будуть робітничими. Наразі Renault має у Франції близько 15 тисяч робочих місць у промисловому секторі.

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Схема добровільних звільнень

Паралельно компанія оголосила про схему 1 тисячі добровільних звільнень для працівників непрямих та адміністративних функцій. Її ще мають погодити з профспілками. Профспілка CFDT розкритикувала темп запланованих змін.

Renault заявила, що захистить стратегічні посади в інженерії батарей, електроніці та програмному забезпеченні, виробництві електричних силових установок і промисловому техобслуговуванні. План має допомогти компанії відповісти на посилення конкуренції з боку китайських автовиробників на європейському ринку.

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