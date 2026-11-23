В Іспанії Subaru оголосила лінійку електромобілів 2027 модельного року, до якої увійшли Uncharted, Solterra та E-Outback, а також відкрила передзамовлення на Uncharted. Для всіх трьох моделей компанія передбачила доступніші версії з переднім приводом 4×2, тоді як дорожчі комплектації матимуть повний привід. Про це повідомляє Electrek.

Ціни на передньопривідні версії

В Іспанії Subaru Uncharted з переднім приводом коштуватиме від 26 525 євро, Solterra — від 35 025 євро, а E-Outback — від 36 525 євро. Зазначені ціни враховують субсидії, знижки та інші стимули.

Передзамовлення наразі доступні для Uncharted. Вихід Solterra та E-Outback на ринок очікується в середині 2027 року. У США E-Outback продається під назвою Trailseeker, а Solterra та Trailseeker 2027 модельного року пропонують лише з повним приводом і системою X-Mode.

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Виняток із традиції повного приводу

Компактний електричний кросовер Uncharted став першою моделлю Subaru приблизно за 30 років, для якої повний привід не є стандартним оснащенням. Базова версія Uncharted Premium FWD має один передній електромотор потужністю 221 к. с.

Дорожчі версії Sport і GT оснащені системою повного приводу Symmetrical All-Wheel Drive та мають сумарну потужність 338 к. с. У США Uncharted Premium FWD 2027 модельного року коштує від 34 995 доларів, а версії Sport і GT — від 39 795 та 43 795 доларів відповідно. Solterra та Trailseeker на американському ринку стартують від 38 495 і 39 995 доларів.

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