Автовиробник Suzuki відродив назву Ignis для компактного чотиримісного електромобіля, призначеного для європейського ринку. Модель має вийти у 2027 році та є експортною версією японського електричного кей-кара e Sky, хоча відрізняється від нього більшими габаритами. Про це повідомляє Motor1.

Габарити та компонування

Новий Suzuki Ignis має 3570 мм завдовжки та 1565 мм завширшки, тоді як японський e Sky сягає 3395 мм у довжину і 1475 мм у ширину. Колісна база в обох моделей становить 2460 мм. Автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів, а мінімальний радіус розвороту становить 4,5 метра.

Електромобіль побудували на спеціальній платформі з тяговою батареєю, розміщеною під підлогою. Це відрізняє його від бензинової версії Ignis. Suzuki також заявила, що випробовувала прототипи на дорогах загального користування в Європі та на інших ринках, де планує продавати модель.

Електродвигун і батарея

Ignis отримає один електродвигун потужністю 90 к. с. та крутним моментом 133 Нм, який передаватиме тягу на передні колеса. Літій-залізо-фосфатна батарея матиме ємність 26 кВт·год. Запас ходу європейської версії Suzuki поки не розкрила.

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Для японського e Sky компанія раніше заявляла цільовий запас ходу 310 км, однак це був попередній показник на етапі розробки. Фактичний показник для Ignis має стати відомим після омологації моделі.

Місце серед доступних електромобілів

Масу нового Ignis у європейській специфікації також ще не оприлюднили. Японський e Sky важить 1030 кг, проте експортна модель може бути важчою через більший кузов. Автомобіль оснащуватиметься 15-дюймовими колесами з шинами розмірності 175/65.

Ціну Ignis Suzuki не назвала. На європейському ринку він конкуруватиме з компактними електромобілями Dacia Spring, Leapmotor T03 і Renault Twingo, а також Hyundai Inster, BYD Dolphin Surf, Honda Super-N та Citroën ë-C3.

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