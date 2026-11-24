Перший раунд колективних переговорів між автовиробником Volkswagen і німецькою профспілкою IG Metall завершився без угоди в місті Емден у Німеччині. Сторони обговорювали умови близько 90 хвилин і мають знову зустрітися 15 грудня у Цвіккау. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги профспілки

IG Metall вимагає підвищити оплату праці на 5%. Головний переговірник профспілки Торстен Грьогер перед початком зустрічі заявив на мітингу, що організація відкине пропозиції Volkswagen щодо скорочення витрат і закликав керівництво виконувати зобов'язання за трудовою угодою 2024 року.

Біля місця переговорів Nordseehalle зібралися приблизно 4 500 людей. Голова виробничої ради Volkswagen Даніела Кавалло закликала менеджмент зменшити свої вимоги та попередила про особливо гострий трудовий конфлікт, якщо компанія не відновить довіру працівників.

Можливі страйки у січні

Період, коли страйки не дозволені, спливає 31 грудня. Відтак профспілка зможе оголосити попереджувальні страйки з 1 січня.

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Volkswagen пропонує заморозити зарплати у 2027 і 2028 роках, скасувати кілька премій і надбавок, а також замінити фіксований 35-годинний робочий тиждень графіком, прив'язаним до виробничих потреб. За цим планом працівники працювали б довше без додаткової оплати в періоди зростання попиту, а за скорочення робочого часу отримували б пропорційно меншу зарплату.

Один із двох головних переговірників Volkswagen Франк Ішнер заявив, що від початку попередніх переговорів у вересні умови для бізнесу погіршилися. За його словами, компанії потрібна швидка домовленість для зниження витрат на оплату праці, передусім у Німеччині. Автовиробник посилається на мита, скорочення китайського ринку та посилення конкуренції в Європі.

У жовтні Volkswagen повідомив, що стратегія компанії до 2030 року передбачає ще 12 тисяч скорочень робочих місць на додачу до понад 35 тисяч, погоджених з IG Metall у 2024 році. Водночас компанія заявила про намір зберегти гарантії зайнятості з попередньої угоди, які, за оцінкою профспілки, виключають примусові звільнення до кінця 2030 року.

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