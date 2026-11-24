У німецькому Емдені Volkswagen розпочав тарифні переговори щодо умов праці приблизно 120 тисяч працівників на дев’яти підприємствах концерну в Німеччині. Керівництво компанії прагне скоротити витрати, тоді як профспілка IG Metall виступає проти нових поступок з боку персоналу, повідомляє Tagesschau.

Переговори стартували в Емдені, що приблизно за 300 кілометрів від штаб-квартири Volkswagen у Вольфсбурзі. На заводі в Емдені виробляють електромобілі, зокрема там нещодавно відзначили початок випуску ID.Tiguan. Водночас після 2030 року подальше виробництво автомобілів на цьому майданчику залишається невизначеним.

Вимоги компанії та профспілки

IG Metall вимагає підвищення зарплат на 5%. Volkswagen, своєю чергою, запропонував заморозити зарплати у 2027 і 2028 роках, скасувати надбавки, бонуси та вихідні дні.

Компанія також хоче змінити правила 35-годинного робочого тижня. За потреби працівники могли б працювати довше без додаткової оплати, а в разі зменшення обсягів роботи — менше, з відповідним скороченням заробітку. У профспілці цей перелік пропозицій назвали «отруйним списком» і заявили про намір чинити опір.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори на тлі кризи

Кілька тижнів тому Volkswagen денонсував десять колективних договорів — саме вони стали предметом нинішніх переговорів. Питання можливого скорочення до 50 тисяч робочих місць, а також майбутнє заводів в Емдені, Ганновері, Цвіккау та Неккарзульмі формально не внесені до порядку денного.

Керівник концерну Volkswagen Олівер Блуме пов’язав результати тарифних переговорів зі збереженням зайнятості в Німеччині. За його словами, витрати на робочу силу на німецьких заводах концерну удвічі вищі, ніж у решті Європи. Серед інших проблем компанії він назвав торговельні конфлікти, падіння попиту в Китаї та скорочення ринку.

Профспілка допускає ескалацію конфлікту після завершення дії зобов’язання не страйкувати 31 грудня. Після цієї дати на Volkswagen можливі страйки, хоча правила денонсованих договорів поки залишаються чинними.

Читай нас у