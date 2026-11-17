У Великій Британії автовиробник Volkswagen цього тижня планує представити концепт спортивного електричного хетчбека на базі ID Polo GTI. На тизері моделі видно велике заднє антикрило та розширені колісні арки під покривалом, що вказує на агресивніше оформлення порівняно з ID Polo GTI.

Можлива версія Clubsport

Як повідомляє Autocar, прем’єра стане частиною святкування 50-річчя лінійки GTI. Концепт може дати уявлення про майбутню версію ID Polo GTI Clubsport, над якою, за даними видання, вже ведеться розробка.

Джерела Volkswagen раніше повідомляли Autocar, що потужність топової модифікації можуть збільшити зі стандартних 223 к. с. майже до 300 к. с. Автомобіль також може отримати пакет змін шасі, зокрема диференціал обмеженого ковзання.

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Потенціал силової установки

Керівник підрозділу Volkswagen з динаміки Флоріан Умбах підтвердив виданню розробку такої програми під час тестового заїзду на прототипі GTI у Великій Британії. За його словами, наявні електромотор і батарея мають потенціал для підвищення пікової потужності та крутного моменту, який могла б витримати передня вісь.

Умбах також сказав, що для моделі може з’явитися імітована коробка передач із перемиканням пелюстками. Водночас поки неясно, чи безпосередньо пов’язаний майбутній концепт із програмою розробки Clubsport. Volkswagen має зняти покривало з автомобіля в п’ятницю.

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