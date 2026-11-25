Volkswagen відкрив у Німеччині прийом замовлень на компактний електричний кросовер ID. Cross у комплектації R-Line. Версія з електромотором потужністю 135 PS (133 к. с.) коштує від 37 225 євро, повідомляє Motor1.

Версія з батареєю на 37 кВт·год

ID. Cross R-Line оснащений батареєю ємністю 37 кВт·год із запасом ходу до 314 км за циклом WLTP. Заявлене комбіноване енергоспоживання становить від 14,5 до 16,6 кВт·год на 100 км.

До стандартного оснащення R-Line входять інший передній бампер, вертикальні денні ходові вогні, 19-дюймові колеса та корпуси дзеркал в антрацитовому кольорі. У салоні передбачені спортивні комфортні сидіння й елементи підсвічування ID. Light, що простягаються до передніх дверей.

Автомобіль також має безключовий доступ, матричні LED-фари IQ.Light, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль і прогресивне кермове керування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Передзамовлення флагманської версії у 2027 році

У другій половині березня 2027 року Volkswagen планує відкрити передзамовлення на флагманський ID. Cross R-Line. Він матиме батарею ємністю 52 кВт·год та електромотор потужністю 226 PS (223 к. с.) із крутним моментом 290 Нм.

За даними виробника, така версія розганятиметься до 100 км/год за 6,9 секунди, розвиватиме максимальну швидкість 175 км/год і матиме запас ходу до 428 км за циклом WLTP. Її оснастять електроннокерованим блокуванням переднього диференціала, адаптивною підвіскою DCC зі зменшеним на 15 мм дорожнім просвітом та режимом Traction для мокрого або неоднорідного покриття.

Для автомобілів із батареєю на 52 кВт·год буде доступний фаркоп для причепа масою до 1200 кг. Об’єм багажника становить 475 літрів, а переднього багажного відсіку — 25 літрів.

Читай нас у