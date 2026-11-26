Volvo Cars навчає роботів-гуманоїдів Aeon на своєму заводі в Генті, Бельгія. Із середини 2027 року їх планують поступово залучати до роботи в реальних виробничих умовах поруч із працівниками, повідомляє InsideEVs.

Роботи для фізично складних операцій

У компанії заявили, що гуманоїдні роботи мають виконувати частину повторюваних та ергономічно складних операцій. Перші пристрої вже проходять навчання на підприємстві: працівники показують їм, як із високою точністю брати компоненти та встановлювати їх у два спеціальні пристосування.

Volvo Cars використовує для цього метод імітаційного навчання. Надалі завдання для роботів планують ускладнювати: додавати більше деталей, навчати переміщенню виробничою зоною та взаємодії з автоматизованими системами заводу.

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Характеристики Aeon

Робот Aeon має людиноподібну конструкцію, однак пересувається не ногами, а на колесах. Його висота становить 1,65 метра, маса — 60 кілограмів. Пристрій може рухатися зі швидкістю до 8,6 км/год і переносити вантажі вагою до 10 кілограмів. Для орієнтації в просторі та точного поводження з деталями робот оснащений кількома камерами й датчиками.

Головний директор Volvo Cars із виробництва Магнус Нільссон заявив, що конструкція Aeon дає змогу інтегрувати його в наявний виробничий процес разом із командами працівників та чинною автоматизацією.

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