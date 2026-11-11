Axios: Латнік гальмував заходи проти перенаправлення чипів Nvidia до Китаю — NDTV

У США міністр торгівлі Говард Латнік, за даними Axios, неодноразово перешкоджав діям проти компаній, які підозрюють у перенаправленні чипів Nvidia до Китаю. Про це повідомляє NDTV World, яке опублікувало повідомлення Reuters із посиланням на джерела Axios високого рівня.

Рішення президента

За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп у четвер утретє цього року санкціонував заходи проти компаній, яких підозрюють у перенаправленні чипів. Видання також повідомило, що перед цим Трамп консультувався з мільярдером Ілоном Маском.

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Зустріч у Ситуаційній кімнаті

Того ж дня Латнік зустрівся в Ситуаційній кімнаті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром оборони Пітом Гегсетом, торговим представником Джеймісоном Гріром і державним секретарем Марко Рубіо.

Під час зустрічі Бессент, за даними Axios, висловив Латніку претензії через спротив його відомства виконанню експортного контролю. Латнік, як стверджує видання, погодився, однак сказав, що має уточнити це питання у Трампа.

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