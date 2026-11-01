Axios: президент Трамп обговорив із Нетаньягу удари по Ірану — Asharq Al-Awsat

Президент США Дональд Трамп у суботу телефоном обговорив із Біньяміном Нетаньягу можливість і час посилення бойових операцій проти Ірану. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Axios, який цитує американського та ізраїльського посадовців.

Різні підходи до ударів

За даними Axios, Нетаньягу закликав Трампа розпочати удари по Ірану відразу після проміжних виборів у США. Водночас американський президент хотів дати переговорному процесу з Тегераном продовжитися. Ізраїльський співрозмовник Axios назвав розмову «жорсткою», а американський — «прямою».

Упродовж восьмимісячної війни Трамп поєднував авіаудари та інші атаки з намаганнями укласти домовленість, яка дала б змогу розпочати мирні переговори та повністю відкрити Ормузьку протоку для перевезень нафти й газу.

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Переговори з Тегераном

У суботу Трамп заявив журналістам, що переговори з Іраном щодо завершення війни «йдуть добре». Він також сказав, що Сполученим Штатам ще необхідно «подбати» про одну або дві цілі. Президент наголосив, що Вашингтон не поспішає з наступальними діями, оскільки, за його словами, США вже завдали значних втрат іранським військовим та ядерній програмі.

Розмова Трампа й Нетаньягу відбулася після заяви іранського посадовця з питань безпеки Мохсена Резаї, який повідомив про отримання листа від віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо відновлення переговорів, що зайшли в глухий кут. Іранські державні медіа також повідомляли, що в п'ятницю до Тегерана прибула катарська делегація для переговорів з іранськими посадовцями.

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