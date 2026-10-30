Axios: Президент Трамп схвалив місію Сальвадору на Гаїті — Anadolu Agency

Президент Сальвадору Найїб Букеле, за даними Axios, отримав від президента США Дональда Трампа згоду на масштабне розгортання сальвадорських військових на Гаїті для боротьби зі збройними бандами, повідомляє Anadolu Agency. За інформацією видання, уряд Гаїті також схвалив операцію.

Розгортання до 2 000 військових

Як повідомляє Axios, Букеле зателефонував Трампу у вівторок, щоб переконатися, що Вашингтон не заперечуватиме проти операції. За даними видання, Трамп сказав сальвадорському лідеру робити те, що необхідно.

Американський президент також висловив співчуття через чотирьох сальвадорських військових, які зникли безвісти після засідки на Гаїті. У середу Сальвадор оголосив про намір направити до 2 000 військовослужбовців і не виключив подальшого збільшення контингенту.

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У дописі в соцмережі X у четвер Букеле заявив, що Сальвадор діє на Гаїті не за гроші, а для боротьби з тими, кого він назвав лихими.

Запит на американське обладнання

Раніше Букеле пропонував, щоб Сальвадор узяв на себе стабілізацію ситуації на Гаїті як проксі-сила США. За даними Axios, держсекретар США Марко Рубіо виступав проти цієї ідеї, віддаючи перевагу дистанційованій ролі Вашингтона.

Сальвадорський президент також просив США надати військове обладнання, зокрема безпілотники та транспортні літаки, однак ці запити відхилили. У матеріалі зазначається, що Колумбія потенційно могла б стати неофіційним каналом постачання техніки без прямого залучення США. Цьогоріч насильство банд на Гаїті забрало понад 5 700 життів, а доступ до базових послуг для місцевих громад ускладнився.

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