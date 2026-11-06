Axon інвестує $1,2 млрд у Skydio та стане дистриб’ютором у США й Канаді — Channel NewsAsia

Axon Enterprise оголосила про додаткові інвестиції на $1,2 млрд у розробника дронів Skydio. У межах угоди компанія стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції Skydio у США та Канаді, повідомляє Channel NewsAsia.

Частка Axon у Skydio

Після завершення операції частка Axon у Skydio має зрости приблизно до 37%. Угода оцінює виробника безпілотників у $5,2 млрд до залучення нового капіталу. Розрахунок передбачає поєднання грошових коштів та акцій Axon, а закриття операцій очікують у четвертому кварталі 2026 року та першому кварталі 2027 року.

Skydio розробляє автономні дрони зі штучним інтелектом, якими у США користуються служби громадської безпеки та військові замовники. Axon заявила, що у відомствах, які застосовують її програму Drone as First Responder, час реагування на пріоритетні виклики скорочувався максимум на 65%. За даними компанії, дрони прибували раніше за офіцерів приблизно у 80% викликів, на які їх направляли.

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Прогноз і квартальні результати

Водночас Axon знизила прогноз річного зростання виручки у 2026 році приблизно до 30%. Компанія пояснила це виключенням трьох федеральних розгортань Dedrone загальною вартістю близько $130 млн.

Скоригований прибуток Axon за третій квартал становив $1,72 на акцію, тоді як аналітики, опитані LSEG, очікували $1,88. Після оприлюднення результатів акції компанії на позабіржових торгах впали приблизно на 14% — до $329.

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