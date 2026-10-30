Азербайджан обрали головою бюро ОІС на два роки — Euronews

У Баку, Азербайджан, на Третій зустрічі високого рівня керівників антикорупційних правоохоронних органів держав Організації ісламського співробітництва Азербайджан обрали головою бюро на наступні два роки. Учасники обговорили протидію транскордонним фінансовим злочинам, повернення незаконно одержаних активів і застосування штучного інтелекту в боротьбі з корупцією.

Як повідомляє Euronews, у зустрічі взяли участь понад 250 представників із 46 держав та восьми міжнародних організацій. Помічник генерального прокурора Азербайджану Тугай Рагімлі заявив, що метою заходу є зміцнення міжнародної співпраці, обмін інформацією і передовими практиками, а також спільні зусилля з повернення активів, одержаних злочинним шляхом.

Конвенція Мекки аль-Мукаррами

У центрі обговорень була імплементація Конвенції Мекки аль-Мукаррами, ухваленої 2022 року в Мецці. За даними Організації ісламського співробітництва, це перша багатостороння правоохоронна угода щодо протидії корупції, розроблена спеціально для держав-членів організації.

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Генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв заявив, що конвенція покликана полегшити взаємну правову допомогу, обмін інформацією та повернення активів, пов’язаних із корупцією. За його словами, механізм у межах угоди охоплює 57 країн і має дозволити правоохоронцям швидше обмінюватися даними, проводити спільні розслідування, виявляти, заморожувати та повертати викрадені державні кошти.

Повернення активів і технології

Головний комісар Малайзійської антикорупційної комісії Абд Халім бін Аман навів досвід роботи у справі фонду 1MDB. Він заявив, що Малайзії вдалося повернути близько 33 млрд малайзійських рингітів, а бюрократичні процедури назвав однією з головних перешкод для міжнародних розслідувань.

Президент Вищого органу адміністративного та фінансового контролю Тунісу Імед Хазгуї заявив, що терористичні та організовані злочинні групи дедалі активніше використовують сучасні технології для приховування коштів і уникнення санкцій. Він закликав держави посилювати обмін технологіями та практиками, зокрема використовувати штучний інтелект для протидії корупції й оцінки ризиків.

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