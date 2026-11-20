У Гонконгу в п’ятницю азійські фондові ринки різко знижувалися та прямували до найгіршого тижня з березня 2020 року. Широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI втратив 2,5% і міг завершити шосту торговельну сесію поспіль у мінусі. Від початку тижня індикатор знизився на 7% — це найгірший результат із березня 2020 року.

Як повідомляє Channel NewsAsia, японський індекс Nikkei впав на 4,1% і прямував до тижневого зниження на 6,8%. Південнокорейський KOSPI втратив 4,7%, а його падіння за підсумками тижня могло сягнути 7,5%. Рух на азійських майданчиках відбувся після того, як індекси S&P 500 і Nasdaq Composite у США знизилися більш ніж на 2%.

Дебют Anthropic не змінив настроїв

Акції Anthropic у перший день торгів зросли більш ніж на 30%, однак це не підтримало ширший ринок. Старший аналітик фінансових ринків Capital.com Кайл Родда заявив, що успішне первинне розміщення Anthropic не розвіяло занепокоєння інвесторів щодо перспектив сегмента штучного інтелекту та фондового ринку загалом.

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На настрої учасників ринку, за даними агентства Reuters, також тиснули побоювання щодо зростання боргового навантаження в секторі ШІ. Родда зазначив, що послаблення торгівлі акціями компаній зі сфери ШІ та очікування підвищення ставок Федеральною резервною системою США можуть спричинити подальше зниження котирувань.

Долар зріс на тлі уникнення ризику

Ф’ючерси на американські індекси також вказували на продовження падіння: ф’ючерси на S&P 500 знижувалися на 0,4%, а на Nasdaq — на 0,7%. Доларовий індекс тримався на рівні 103,86 після досягнення цього тижня найвищого показника з квітня 2025 року.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США становила 5,026%, поблизу мінімуму за тиждень, а прибутковість дворічних паперів знизилася до 4,749%. Ф’ючерси на нафту Brent майже не змінилися та становили 91,98 долара за барель. Золото подешевшало на 0,6% — до 3601,40 долара за унцію — і прямувало до тижневого падіння на 7,3%.

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