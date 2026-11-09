Азійські фондові індекси зросли після розпродажу технологічних акцій — Al Jazeera

Ключові фондові індекси Японії, Південної Кореї, Тайваню та Гонконгу зросли в понеділок після технологічного розпродажу наприкінці минулого тижня. Станом на 04:00 за Гринвічем японський Nikkei 225 додав 3,45%, тайванський Taiex — 5,72%, а південнокорейський Kospi — 1,68%. Гонконзький Hang Seng зріс на 0,19%.

Відновлення після падіння

Як повідомляє Al Jazeera, зростанню в Азії передувало відновлення Волл-стріт у п’ятницю. Ф’ючерси на індекс S&P 500 та технологічний Nasdaq 100 підвищилися на 0,60% і 0,59% відповідно.

У четвер Волл-стріт пережила розпродаж на $2,5 трлн після результатів проміжних виборів у США, на яких Демократична партія здобула переконливу перемогу. Інвестори побоювалися, що законодавчі органи під контролем демократів можуть уповільнити розгортання дата-центрів, необхідних для роботи систем штучного інтелекту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Падіння в Азії та Nvidia

У п’ятницю технологічний розпродаж поширився на азійські ринки: Nikkei 225 знизився приблизно на 6%, Kospi — на 9%, а Hang Seng — на 1,3%.

Раніше американські ф’ючерси знижувалися після того, як Nvidia повідомила про намір розслідувати романтичні стосунки свого генерального директора Дженсена Хуанга з жінкою, яку звинувачують у шпигунстві на користь Китаю. Рада директорів Nvidia заявила, що довіряє Хуангу та не має підстав вважати, що національна безпека або секрети компанії були скомпрометовані. Водночас незалежне розслідування має вивчити всю доступну інформацію, а Хуанг погодився з ним співпрацювати.

Читай нас у