Азійські покупці нафти переорієнтовуються на Африку та Бразилію — OilPrice

Азійські покупці нафти дедалі частіше обирають сорти з Африки та Бразилії, оскільки їхня ціна стала привабливішою на тлі високої вартості перевезень із Перської затоки. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters.

Закупівлі в Західній Африці

Серед покупців західноафриканської нафти джерела Reuters назвали китайську Sinopec і південнокорейську SK Energy. Торговельний підрозділ Sinopec — Unipec — придбав два вантажі конголезької нафти Djeno зі знижкою близько 22 доларів за барель до котирувань dated Brent, повідомили два трейдери.

SK Energy попередньо зафрахтувала танкер класу Suezmax для перевезення нафти з Габону до південнокорейського Ульсана в грудні. За оцінкою аналітиків Energy Aspects, ангольська нафта також стала цікавішою для китайських покупців, тоді як премія на сорт ESPO зростає.

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Зниження ставок на перевезення

На початку року ставки на перевезення вантажів із Південної Америки та Африки були рекордними, однак згодом знизилися. Аналітики Energy Aspects зазначили, що дешевший фрахт великих нафтових танкерів на далекі відстані підвищує привабливість сортів, що постачаються із заходу від Суецького каналу.

За даними Vortexa, після виняткової напруженості ринку в жовтні доступність суден поліпшилася. Кількість завантажених танкерів класів VLCC і Suezmax у Східній Азії від початку вересня зросла приблизно на 15%, що може збільшити кількість суден, доступних після розвантаження. Ставки для VLCC знизилися на 50% від жовтневих максимумів, а ставки для Suezmax і Aframax також суттєво впали.

Водночас перевезення нафти з Перської затоки до Азії залишалися дорогими: у жовтні добова ставка для супертанкерів на цьому маршруті сягала 1,4 млн доларів, після чого почала знижуватися.

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