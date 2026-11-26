Азійсько-тихоокеанські фондові ринки 26 листопада мали відкритися з незначним зростанням після того, як індекс Dow Jones відіграв значну частину падіння наприкінці попередньої сесії на Волл-стріт. Інвестори оцінювали новий пакет мит США та свіжі дані про американську інфляцію, повідомляє CNBC.

Ф'ючерси на індекси

Ф'ючерси на японський індекс Nikkei 225 у Чикаго становили 57 370 пунктів, а в Осаці — 57 290 пунктів. Для порівняння, попередню сесію індекс завершив на рівні 57 011,62 пункту.

Ф'ючерси на гонконзький Hang Seng торгувалися на рівні 22 149 пунктів після попереднього закриття індексу на позначці 21 966,01 пункту. Австралійський індекс S&P/ASX 200 зростав на 0,15%.

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Мита та інфляція

Білий дім у середу оголосив нові мита, що стосуються понад десятка великих торговельних партнерів США, зокрема Китаю та Європейського Союзу. Учасники ринку оцінювали можливі наслідки цього рішення.

На настрої інвесторів також впливали побоювання щодо витрат на штучний інтелект і стійкої інфляції. Індекс цін на особисті споживчі витрати у США в жовтні зріс на 3,8% у річному вимірі після 3,7% у вересні. Базова інфляція становила 3,3%, що трохи перевищило очікування.

Індекс Dow Jones Industrial Average після падіння на 1 100 пунктів завершив торги зростанням на 164,25 пункту, або 0,33%, до 50 182,95 пункту. Nasdaq Composite знизився на 0,62% до 23 585,80 пункту, а S&P 500 втратив 0,25% і закрився на рівні 7 182,78 пункту. Американські ринки 26 листопада не працюватимуть через День подяки, а в п'ятницю торги будуть скороченими.

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