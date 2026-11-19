Азійський банк розвитку планує фінансувати декарбонізацію Туреччини — Anadolu Agency
Азійський банк розвитку планує надати фінансування для декарбонізації енергоємних галузей промисловості Туреччини та розвитку відновлюваної енергетики. Про це директор банку в Туреччині Кейджу Міцухаші заявив на полях кліматичної конференції COP31 в Анталії, повідомляє Anadolu Agency.
Пріоритет для важкої промисловості
За словами Міцухаші, ключовими напрямами зеленої трансформації країни є декарбонізація промисловості та збільшення потужностей з виробництва електроенергії. Він зазначив, що Туреччина має великий виробничий сектор, який охоплює сталеливарну й алюмінієву промисловість, а також виробництво добрив. Скорочення викидів у цих галузях, за його словами, потребує фінансування.
Азійський банк розвитку бере участь в Інвестиційній платформі промислової декарбонізації Туреччини разом із Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком. Міцухаші заявив, що ця платформа істотно сприяє зеленому переходу й протидії зміні клімату.
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Підтримка бізнесу
Доступ до капіталу він назвав однією з головних проблем для країн, що розвиваються, у протидії зміні клімату. Банк мобілізує механізми підтримки для державного й приватного секторів, спрямовуючи ресурси малим і середнім підприємствам, а також іншим промисловим учасникам по всій країні.
Міцухаші також зазначив, що проведення COP31 у Туреччині створило можливості для міжнародної дипломатії та співпраці у кліматичній сфері. За його словами, боротьба зі зміною клімату потребує міцних механізмів взаємодії із сусідніми країнами. Азійський банк розвитку готовий надати турецьким партнерам технічний досвід і мережу співробітництва, сформовану в Азії.