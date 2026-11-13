B-21 Raider уперше скинув боєприпас на випробуваннях — The War Zone

У США стратегічний бомбардувальник B-21 Raider уперше здійснив скидання звичайного боєприпасу під час випробувального польоту з авіабази Едвардс у штаті Каліфорнія. Про початок випробувань озброєння повідомили Повітряні сили США та компанія Northrop Grumman, пише The War Zone.

Перше випробування озброєння

У Повітряних силах США заявили, що тест підтвердив ударні можливості B-21, а також перевірив цифрові моделі літака й зрілість його архітектури відкритих систем. За даними відомства, це також має допомогти швидше інтегрувати на бомбардувальник нові види озброєння.

Тип застосованого боєприпасу не розкрили. B-21 розробляють для використання звичайного й ядерного озброєння. Однією з ключових складових його майбутнього арсеналу має стати ядерна крилата ракета AGM-181A Long Range Stand-Off, яка ще перебуває в розробці.

Повітряні сили пояснили, що перед польотом тестова група провела тисячі годин віртуального моделювання у середовищі цифрового двійника B-21. Це дало змогу заздалегідь спрогнозувати й уточнити траєкторію боєприпасу.

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Підготовка до служби у 2027 році

Наразі відомо про два передсерійні B-21, що виконують польоти у складі запланованої групи з шести тестових літаків. Перший політ Raider відбувся у 2023 році, а протягом останнього року програму випробувань розширювали. Зокрема, перевіряли можливість дозаправлення в повітрі.

ВПС США мають намір придбати щонайменше 100 таких бомбардувальників, а нову цільову чисельність флоту планують оголосити наступного року. Перші оперативні B-21 мають прибути на авіабазу Елсворт у Південній Дакоті у 2027 році.

Начальник штабу Повітряних сил США генерал Кен Вілсбах заявив, що випробування озброєння підтверджує прогрес програми. У Northrop Grumman також повідомили про завершення ресурсних випробувань конструкції раніше від графіка.

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