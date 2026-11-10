Бабіш відвідає Ізраїль 16–18 листопада — Radio Prague International

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш відвідає Ізраїль 16–18 листопада, тому пропустить пам’ятні заходи 17 листопада в Празі. Про це Radio Prague International повідомило з посиланням на заяву Бабіша, оприлюднену у вівторок.

Зустріч із Нетаньягу

За словами Бабіша, під час поїздки він зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорять співпрацю у сферах оборони, охорони здоров’я та захисту дітей.

Бабіш висловив жаль через те, що не зможе взяти участь у празьких пам’ятних заходах. Водночас він заявив, що візит, на його думку, може допомогти послабити напруженість.

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Склад делегації

Бабіша супроводжуватимуть міністри оборони, закордонних справ, охорони здоров’я та спорту, а також начальник Генерального штабу чеської армії.

Опозиційні політики розкритикували рішення прем’єра. Це відбувається на тлі суперечки щодо урядових планів змінити фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо.

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