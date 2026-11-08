Бадмінтоністка Ан Се Йон здобула 11-й титул сезону й повторила рекорд — Korea Herald

У Єсу, Південна Корея, перша ракетка світу з бадмінтону Ан Се Йон здобула 11-й титул у сезоні та вдруге поспіль повторила рекорд за найбільшою кількістю турнірних перемог за один рік. Про це повідомляє Korea Herald.

Перемога на Korea Open

У фіналі жіночого одиночного розряду Korea Open серії BWF World Tour Super 500 Ан Се Йон перемогла японську бадмінтоністку Акане Ямагучі з рахунком 2:1. Поєдинок у Jinnam Gymnasium завершився з рахунком 21:12, 15:21, 21:16.

Ан Се Йон виступає за Samsung Life Insurance. За даними видання, її відсоток перемог становить 98,6%.

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11 титулів за сезон

Цього року спортсменка взяла участь у 12 індивідуальних турнірах і виграла 11 із них. Єдиним змаганням, де вона посіла друге місце, став All England Open.

Раніше 11 титулів за один сезон здобували лише японський бадмінтоніст Кенто Момота у 2019 році та сама Ан Се Йон торік. Вона стала першою спортсменкою в історії бадмінтону, яка досягла цього показника у двох сезонах поспіль.

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