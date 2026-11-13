BAE Systems підвищила прогноз вільного грошового потоку до £3 млрд — AeroTime

BAE Systems підвищила прогноз вільного грошового потоку на 2026 рік до близько £3 млрд ($4 млрд) проти попереднього очікування на рівні понад £2 млрд ($2,7 млрд). Оновлений прогноз компанія оприлюднила 12 листопада 2026 року. Як повідомляє AeroTime, на показник вплинули авансові платежі від замовників.

Новий прогноз враховує кошти, які BAE Systems уже отримала, але не включає можливі значні аванси до кінця року. У першому півріччі 2026 року вільний грошовий потік компанії становив £1,79 млрд ($2,4 млрд), чому також сприяли авансові платежі клієнтів.

Прогнози продажів залишили без змін

Компанія не змінила прогнозів щодо продажів і прибутків, оприлюднених у липні 2026 року. BAE Systems очікує, що її продажі зростуть на 8–10% порівняно з £30,7 млрд у 2025 році. Базовий прибуток до сплати відсотків і податків, за прогнозом, збільшиться на 10–12%, а базовий прибуток на акцію — на 11–13%.

Сильні результати підрозділів Electronic Systems, Air і Platforms & Services допомогли компенсувати слабші темпи зростання та нижчу маржинальність морського напряму Maritime.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контракти GCAP і ракетні програми

Від початку 2026 року BAE Systems отримала замовлень на £33 млрд ($43,8 млрд), тоді як за аналогічний період 2025 року їхня вартість перевищувала £27 млрд. Компанія розраховує укласти додаткові угоди до завершення року.

Замовлення, пов’язані з програмою винищувача нового покоління Global Combat Air Programme, принесли BAE Systems близько £1,6 млрд. До цієї суми входить частка компанії у контракті на £4,6 млрд, який у липні отримала Edgewing. Частка BAE Systems у замовленнях виробника ракет MBDA становила приблизно £1,5 млрд.

У США компанія також одержала близько $1 млрд додаткового фінансування програм боєприпасів, зокрема систем точного наведення APKWS та інфрачервоних головок самонаведення THAAD. BAE Systems також отримала приблизно $800 млн на продовження серійного виробництва броньованих багатоцільових машин для армії США. Повні річні результати компанія планує оприлюднити 19 лютого 2027 року.

Читай нас у