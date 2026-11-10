Баффало Біллс перемогли Міннесоту Вайкінгс 23:6 — The Japan Times

«Баффало Біллс» перемогли «Міннесота Вайкінгс» з рахунком 23:6 у матчі НФЛ у Міннеаполісі, США. Захист «Біллс» дозволив суперникам набрати лише шість очок — усі після двох реалізованих філдголів.

Гра захисту

Квотербек «Вайкінгс» Карсон Венц, який вийшов у стартовому складі замість травмованого Кайлера Мюррея, зробив два перехоплення, втратив м’яч після фамблу та виконав вісім точних передач. Наприкінці четвертої чверті його замінив Макс Бросмер, який реалізував шість із семи передач на 58 ярдів.

Як повідомляє The Japan Times, команда з Баффало відкрила рахунок філдголом Тайлера Басса з 39 ярдів. Після відповіді Вілла Райхарда «Біллс» вийшли вперед перед перервою: Джош Аллен завершив 80-ярдовий драйв пасом на 25 ярдів у тачдаун на Келекі Лату.

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Перевага після перерви

У третій чверті Басс реалізував філдгол із 25 ярдів і збільшив перевагу гостей до 13:6. У заключній чверті Джеймс Кук заніс тачдаун із п’яти ярдів після 15-розіграшного драйву, що тривав 8 хвилин 32 секунди. Останні очки «Баффало» набрав завдяки філдголу Басса з 52 ярдів.

Кук завершив гру зі 107 ярдами на 31 спробі, а Аллен виконав 21 точну передачу на 234 ярди та один тачдаун. Після перемоги «Біллс» мають баланс 7-1 і очолюють Східний дивізіон Американської футбольної конференції. «Вайкінгс» мають показник 6-2 у Північному дивізіоні Національної футбольної конференції.

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