У США «Баффало Біллс» обіграли «Маямі Долфінс» із рахунком 26:9, продовживши переможну серію до шести матчів. Квотербек Баффало Джош Аллен набрав 304 ярди пасом і віддав один тачдаун, а Джеймс Кук здобув 89 ярдів на виносі та також заніс тачдаун. Після цього успіху «Біллс» мають баланс 9-1 та готуються приймати «Канзас-Сіті Чифс» у четвер.

Магомс привів Канзас-Сіті до третьої перемоги

«Канзас-Сіті Чифс» перед очним матчем із Баффало розгромили «Аризона Кардиналс» — 34:7. Патрік Магомс виконав 27 точних передач із 39, набрав 324 ярди пасом і віддав три тачдауни. Емметт Джонсон додав 105 ярдів на виносі та один тачдаун. Для «Чифс» це третя поспіль перемога, а їхній баланс становить 8-2.

Аллен сказав, що команді слід винести уроки з цього матчу та залишити його позаду. Магомс зазначив, що «Чифс» продовжують додавати перед важливою грою наступного тижня, повідомляє The Japan Times.

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Переможні серії Детройта та Чикаго

«Детройт Лайонс» перемогли «Тампа-Бей Бакканірс» — 31:21. Джаред Гофф набрав 279 ярдів пасом і віддав два тачдауни, тоді як Джамір Гіббс здобув 98 ярдів на виносі та оформив два тачдауни. Детройт виграв шостий матч поспіль.

«Чикаго Беарс» здолали «Нью-Орлінс Сейнтс» із рахунком 21:13. Калеб Вільямс набрав 181 ярд пасом і віддав дві результативні передачі. Серія перемог Чикаго сягнула п’яти матчів, а команда зрівнялася з «Лайонс» за балансом 8-2 перед їхньою грою в четвер.

Інші результати туру

«Денвер Бронкос» перемогли «Лас-Вегас Рейдерс» — 38:24, а Джона Коулман набрав 111 ярдів на виносі та заніс три тачдауни. «Нью-Йорк Джайентс» обіграли «Джексонвілл Джагуарс» — 23:18, «Даллас Ковбойс» розгромили «Теннессі Тайтенс» — 51:30, а «Філадельфія Іглс» перервали семиматчеву серію поразок, здолавши «Піттсбург Стілерс» — 19:16. «Кароліна Пантерс» перемогли «Балтимор Рейвенс» — 35:33 завдяки 37-ярдовому польовому голу Раяна Фіцджеральда за 1 хвилину 44 секунди до завершення матчу.

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