У США почесний голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет повідомив про намір пожертвувати чотирьом сімейним благодійним фондам акції компанії на суму близько 5,47 млрд доларів. Для цього він має конвертувати 6 150 акцій класу A у 9,225 млн акцій класу B, повідомляє Fortune.

У щорічному листі до Дня подяки від 16 листопада Баффет заявив, що всі його акції Berkshire Hathaway мають перейти до чотирьох фондів, а обсяг їхніх грантів повинен щороку зростати. Це друга багатомільярдна передача цим організаціям у 2026 році: в липні він передав їм майже 6 млрд доларів в акціях Berkshire Hathaway.

Перекази до 2034 року

Баффет зазначав, що решта його акцій має надійти фондам до 31 грудня 2034 року. Три з чотирьох фондів очолюють його діти: Сьюзі Баффет, якій 73 роки, Говард Баффет, 71 рік, і Пітер Баффет, 68 років. Четвертий фонд — Susan Thompson Buffett Foundation — названий на честь покійної першої дружини бізнесмена.

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У листі за 2025 рік Баффет пояснював прискорення пожертв тим, що його діти вже досягли віку, вищого за звичайний пенсійний. За його словами, він хоче збільшити ймовірність того, що вони зможуть розпорядитися практично всім його спадком до того, як їх замінять призначені ним наступні довірені особи.

Пожертви замість спадщини

Баффет давно дотримується думки, що надмірні статки можуть зашкодити спадкоємцям. За даними Forbes, станом на 26 листопада його статки оцінювали приблизно у 159 млрд доларів, переважно в акціях Berkshire Hathaway. Загалом він уже пожертвував понад 72 млрд доларів, зокрема близько 48 млрд доларів Фонду Гейтсів протягом двох десятиліть.

У липні 2026 року Баффет уперше з 2006 року не включив Фонд Гейтсів до свого літнього переказу акцій. У листі він зазначив, що його діти десятиліттями підтримують благодійні справи та що він повністю довіряє їхнім здібностям і відданості цій роботі.

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