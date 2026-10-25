Багдад підозрює Ізраїль в ударах по китайських ПЗРК — Asharq Al-Awsat

Влада Іраку підозрює Ізраїль у можливих ударах по двох об’єктах у Багдаді, де, за даними джерел, зберігалися китайські переносні системи протиповітряної оборони, нещодавно доставлені з Ірану. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, іракські посадовці ще не мають остаточних даних про виконавців атак і спосіб їх здійснення.

Вибух на об’єкті Сил народної мобілізації

Окремо 17 жовтня Сили народної мобілізації Іраку заявили, що локалізували пожежу після вибуху на складі пошкоджених боєприпасів на одному зі своїх об’єктів у районі Східного каналу Багдада. За їхніми даними, п’ятеро людей зазнали легких травм. Розслідування обставин інциденту триває, а його результати більш ніж за тиждень не оприлюднили.

Співрозмовники видання стверджують, що ймовірний удар по двох об’єктах знищив велику партію китайських систем ППО, яку передали іракським угрупованням, лояльним до Тегерана. За їхніми словами, атака сталася невдовзі після прибуття вантажів на склади. Asharq Al-Awsat зазначає, що інформацію, зокрема про надходження цих систем до Іраку, не вдалося незалежно перевірити.

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Одне з джерел також повідомило про серію вибухів, що почалася 1 жовтня та зачепила склади озброєних формувань у різних районах навколо Багдада. На деяких із цих об’єктів, за словами співрозмовників, зберігалися безпілотники для розвідки й атак.

Версія про ізраїльську причетність

Іракський силовик заявив виданню, що у Багдада є підстави вважати Ізраїль причетним до ударів по складах, однак механізм атак не встановлений. Іракська влада також не має переконливих даних, які б остаточно встановлювали відповідальних за інцидент.

У повідомленні згадуються суперечливі дані про польоти ізраїльських винищувачів за підтримки літаків-заправників поблизу іранського кордону в повітряному просторі Іраку, але незалежного підтвердження цієї інформації немає. За словами іракського посадовця, прем’єр-міністр Алі аль-Заїді та військове командування збирають додаткові відомості, зокрема щодо можливого зв’язку інцидентів із повідомленнями про порушення повітряного простору після виведення коаліційних сил 30 вересня 2026 року. МЗС Китаю 28 липня заперечило повідомлення про продаж або постачання КНР ракет і систем ППО Ірану.

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